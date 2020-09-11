Зурико Давиташвили: «Матч с «Краснодаром» будет тяжелым, но их можно обыгрывать»

Полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили поделился ожиданиями от матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара». Хавбек вернулся в расположение кубанского клуба после матчей сборной Грузии.

— Время в сборной прошло плодотворно, — цитирует официальный Twitter «Ротора» Давиташвили. — Я отыграл только один матч, но главное, что нам удалось достичь положительного результата — завоевать победу и ничью. Сейчас я уже готовлюсь вместе с «Ротором» к предстоящей игре с «Краснодаром». Думаю, будет очень тяжелый матч, потому что «Краснодар» — сильная команда. Как и любого соперника, их можно обыгрывать, но это будет сложно. Дома нам нужен хороший результат! Очень приятно играть при такой серьезной поддержке, без этой атмосферы футбола не существует.