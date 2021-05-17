Жиго входит в сферу интересов «ПСВ»
12:22
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго является основным кандидатом на усиление позиции центрального защитника в «ПСВ», сообщает Tuttomercatoweb.
Голландский клуб с прошлого года находится в поиске подходящей фигуры на проблемную позицию. Основной стала кандидатура 27-летнего француза.
Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. Его контакт с красно-белыми рассчитан еще на сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.
В этом сезоне Жиго провел в РПЛ 26 матчей и забил 3 гола. «Спартак» занял второе место в чемпионате и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
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