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Жиго входит в сферу интересов «ПСВ»

12:22
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго является основным кандидатом на усиление позиции центрального защитника в «ПСВ», сообщает Tuttomercatoweb.

Голландский клуб с прошлого года находится в поиске подходящей фигуры на проблемную позицию. Основной стала кандидатура 27-летнего француза.

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. Его контакт с красно-белыми рассчитан еще на сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

В этом сезоне Жиго провел в РПЛ 26 матчей и забил 3 гола. «Спартак» занял второе место в чемпионате и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы