Агент: «Каборе, скорее всего, отправится в Турцию или ОАЭ»
12:26
Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, рассказал «СЭ» о будущем клиента. Контракт 33-летнего футболиста из Буркина-Фасо с московским клубом истекает летом 2021 года.
«На его счет еще непонятно. Сезон только закончился. По нему сразу вышли несколько турецких кубов, плюс ОАЭ. Скорее всего, он отправится туда. Но мы посмотрим, может быть, у Шарля будет что-нибудь и в России», — сказал Селюк «СЭ».
В нынешнем сезоне Каборе провел 21 официальный матч за «Динамо», в которых не отличился результативными действиями.
(Сергей Федоров)
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