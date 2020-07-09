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«Желтая карточка Бакаева не по делу». Арбитр ФИФА Николаев — о дисквалификации игрока «Спартака»

9 июля 2020, 20:18
Зелимхан Бакаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зелимхан Бакаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Эксперт по судейским вопросам и арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал желтую карточку полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1). Главный судья встречи Сергей Лапочкин наказал игрока за фол на Станиславе Магкееве.

Хавбек «Спартака» получил восьмую желтую карточку в чемпионате и пропустит матч 28-го тура с «Сочи».

— Желтая карточка Бакаеву, на мой взгляд, абсолютно не по делу, — сказал Николаев в эфире «Матч ТВ». — Зелимхан в этой ситуации ничего не сделал такого, чтобы получить желтую карточку за нарушение правил, которое получилось довольно спорное, потому что он шел в борьбу за мяч и случайно, так как ничего не мог сделать в движении, столкнулся с защитником, который потом всем своим видом показал, как ему больно. Возможно, это было и так, но желтой карточки в этой ситуации Бакаев абсолютно не заслуживал.

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