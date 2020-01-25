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«Зенит» — «Зальцбург»: Кокорин снова играет с первых минут. Видеотрансляция

16:05
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» проводит товарищеский матч с австрийским «Зальцбургом». Планируется, что встреча пройдет в формате «три тайма по 40 минут». ?

Форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин снова вышел в стартовом составе команды с капитанской повязкой.

Это уже вторая игра 28-летнего россиянина после того, как ФК «Сочи» объявил об аренде футболиста до конца сезона.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Бауыржан Исламхан, Олег Шатов, Артем Дзюба, Александр Кокорин.

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