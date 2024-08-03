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Сегодня, 17:07

«Зенит» устроит предматчевое мега-шоу на поле перед игрой с «Ростовом»

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Перед матчем 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» на «Газпром Арене» состоится мега-шоу: на поле появятся новые гигантские фигуры львов, барабанщики представят оригинальный номер в живом исполнении, который поддержат более 90 артистов с флагами и порядка 150 человек, управляющих объектами.

В шоу будет задействовано 180 сценических спецэффектов и все световое и мультимедийное оборудование стадиона.

Игра пройдет сегодня, 3 августа. Начало — в 17.30 по московскому времени.

ФК Зенит
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
2
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
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 - : -
5.08 20:00
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