«Зенит» устроит предматчевое мега-шоу на поле перед игрой с «Ростовом»

Перед матчем 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» на «Газпром Арене» состоится мега-шоу: на поле появятся новые гигантские фигуры львов, барабанщики представят оригинальный номер в живом исполнении, который поддержат более 90 артистов с флагами и порядка 150 человек, управляющих объектами.

В шоу будет задействовано 180 сценических спецэффектов и все световое и мультимедийное оборудование стадиона.

Игра пройдет сегодня, 3 августа. Начало — в 17.30 по московскому времени.