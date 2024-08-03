Маркиньос впервые обратился к болельщикам «Спартака»

Новичок «Спартака» Маркиньос обратился к фанатам московского клуба.

«Дорогие болельщики «Спартака», я приехал. Я здесь. Я очень хочу играть за «Спартак» и очень счастлив. Увидимся на следующем матче! Мы вместе!» — сказал Маркиньос в видео, которое опубликовала пресс-служба красно-белых.

«Спартак» объявил о подписании контракта с 24-летним бразильцем 3 августа. Его соглашение рассчитано на три года.

С февраля 2022 года Маркиньос играл за «Ференцварош». На его счету 97 проведенных матчей за команду, в которых он забил 14 голов и сделал 26 результативных передач.

5 августа «Спартак» дома сыграет против «Крыльев Советов» в 3-м туре РПЛ. Начало — в 20.00 по московскому времени.