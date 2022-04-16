«Зенит» — «Урал»: Железнов размочил счет отличным дальним ударом

Полузащитник «Урала» Юрий Железнов отличился в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Он размочил счет в конце второго тайма — 0:3.

Железнов сместился с мячом и нанес отличный дальний удар. Мяч влетел в угол ворот Михаила Кержакова.