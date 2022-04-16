Кутепов рассказал, как проходит процесс восстановления после травмы

Защитник «Спартака» Илья Кутепов перед матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» рассказал, как проходит процесс восстановления после травмы.

«Тренируюсь исключительно по индивидуальной программе. Ни одной тренировки в общей группе пока не провел. Когда вернусь на поле? Все вопросы к медицинскому штабу, сам не знаю.

Какие у меня ожидания от матчас «Рубином»? Хорошие, как еще могут быть», — заявил Кутепов.

Защитник покинул расположение клуба по ходу второго зимнего сбора в ОАЭ и отправился в Сербию на реабилитацию после травмы.

28-летний Кутепов практически не играет за «Спартак» — в этом сезоне на его счету три матча