«Зенит» — «Уфа»: Дзюба забил первый гол в 2022 году в РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил гол в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Он довел счет до крупного — 3:0.

Форвард вышел на замену по ходу второго тайма.

33-летний Дзюба в чемпионате России не забивал в восьми матчах подряд. В последний раз в РПЛ он забивал в ноябре 2021 года в игре против «Нижнего Новгорода».