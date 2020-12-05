«Зенит» — «Урал»: за что назначен пенальти в ворота гостей?
На 29-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Урал» арбитр Игорь Панин без помощи видеоассистентов правильно назначил 11-метровый удар в пользу сине-бело-голубых, отреагировав на единоборство Николая Золотова и Сердара Азмуна. Мгновением раньше на зенитовце мог сфолить Владимир Рыков, но нападающий ушел от столкновения. И тут же Азмун получил удар по ноге от Золотова.
(Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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