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«Зенит» — «Урал»: за что назначен пенальти в ворота гостей?

20:23
«Зенит» — «Урал»: за что назначен пенальти в ворота гостей. «Зенит» — «Урал»: за что назначен пенальти в ворота гостей.
«Зенит» — «Урал»: за что назначен пенальти в ворота гостей.

На 29-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Урал» арбитр Игорь Панин без помощи видеоассистентов правильно назначил 11-метровый удар в пользу сине-бело-голубых, отреагировав на единоборство Николая Золотова и Сердара Азмуна. Мгновением раньше на зенитовце мог сфолить Владимир Рыков, но нападающий ушел от столкновения. И тут же Азмун получил удар по ноге от Золотова.
(Александр Бобров)

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