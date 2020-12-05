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«Зенит» — «Урал»: фол на Малкоме — предупреждение или удаление?

21:32
«Зенит» — «Урал»: фол на Малкоме — предупреждение или удаление. «Зенит» — «Урал»: фол на Малкоме — предупреждение или удаление.
«Зенит» — «Урал»: фол на Малкоме — предупреждение или удаление.
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На 75-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Урал» (5:1) арбитр Игорь Панин очень быстро принял верное решение, назначив пенальти в ворота гостей за фол Чингиза Магомадова.

При этом судья тоже правильно наказал полузащитника желтой карточкой, а не красной: у Малкома не было явной возможности забить гол — он не выбегал один на один с вратарем. (Александр Бобров)

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