На 75-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Урал» (5:1) арбитр Игорь Панин очень быстро принял верное решение, назначив пенальти в ворота гостей за фол Чингиза Магомадова.

При этом судья тоже правильно наказал полузащитника желтой карточкой, а не красной: у Малкома не было явной возможности забить гол — он не выбегал один на один с вратарем. (Александр Бобров)