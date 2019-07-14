"Зенит" – "Тамбов": на игре ожидается до 45 тысяч зрителей

В воскресенье, 14 июля, "Зенит" сыграет с новичком РПЛ "Тамбовом" в матче первого тура чемпионата России. На игре ожидается до 45 тысяч зрителей. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело голубых.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 19.00 (мск). Хозяева выйдут на поле в лазурной форме, вратарь – в черном; гости – в красной форме, вратарь – в зеленом.

Отметим, что в сезоне-2018/19 "Зенит" стал чемпионом России.

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