«Зенит» — «Спартак»: команды сделали три замены в перерыве

«Зенит» и «Спартак» сделали три замены в перерыве матча 6-го тура РПЛ.

У гостей вместо Олега Рябчука на поле появился Даниил Хлусевич. У «Зенита» Александр Ерохин и Нуралы Алип заменили Андрея Мостового и Сергея Волкова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».