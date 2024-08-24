«Ахмат» встретится с «Химками» в матче 6-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 24 августа. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер» по подписке. Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

На старте РПЛ «Ахмат» трижды сыграл вничью и потерпел два поражения. У «Химок» одна победа, две ничьи и два проигрыша.

В сезоне-2023/24 грозненцы финишировали на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, а «Химки» заняли первое место в Первой лиге.

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