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Судейство

20 июля 2025, 20:47

«Зенит» — «Ростов»: почему не засчитан третий гол петербуржцев?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

На 83-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (2:1) сине-бело-голубые в третий раз поразили ворота соперника, однако примерно через четыре минуты этот гол был отменен.

Судейская бригада потратила сравнительно много времени, изучая офсайдную ситуацию. Видеоассистенты Виталий Мешков и Роман Галимов начертили виртуальные офсайдные линии, определив, что Луис Энрике в момент паса оказался за линией офсайда.

А дальше следовало понять, контролируемо ли сыграл вратарь «Ростова» Рустам Ятимов в мяч, которым чуть позже завладел нападающий зенитовцев.

Именно потому пришлось пригласить к монитору судью Рафаэля Шафеева, чтобы тот сам дал оценку эпизоду. Арбитр решил, что следует зафиксировать положение «вне игры» у Луиса Энрике, о чем и объявил на 87-й минуте, отменив взятие ворот.

Момент сложный для восприятия. С одной стороны, выглядело так, что мяч летел долго, у вратаря было достаточно времени и возможностей подстроиться и нанести по нему удар. При этом Луис Энрике находился достаточно далеко от Ятимова, чтобы оказать на него существенное влияние. И проблема голкипера, что он поскользнулся и неудачно пробил головой.

С другой стороны, в зарубежных турнирах и в нашем футболе были моменты, когда мяч летел по воздуху, в него пытался сыграть головой защитник, после чего он отлетал к нападающему. И очень часто действие защитника считалось неконтролируемым.

Полагаю, что и здесь мнения разделятся. Хотя по-футбольному хотелось бы, чтобы при сомнении голы засчитывались бы. Придется выяснять, что считают руководители наших судей, или ждать их публичной оценки. И ориентироваться на нее в дальнейшем.

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Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
20 июля 2025, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Ростов

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ФК Зенит
ФК Ростов
Луис Энрике (футболист)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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 4
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Родина

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П
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Балтика

 2
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Андрей Лангович

Ростов

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И К Ж
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 2 1 1
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