«Зенит» — «Ростов»: почему не засчитан третий гол петербуржцев?
На 83-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (2:1) сине-бело-голубые в третий раз поразили ворота соперника, однако примерно через четыре минуты этот гол был отменен.
Судейская бригада потратила сравнительно много времени, изучая офсайдную ситуацию. Видеоассистенты Виталий Мешков и Роман Галимов начертили виртуальные офсайдные линии, определив, что Луис Энрике в момент паса оказался за линией офсайда.
А дальше следовало понять, контролируемо ли сыграл вратарь «Ростова» Рустам Ятимов в мяч, которым чуть позже завладел нападающий зенитовцев.
Именно потому пришлось пригласить к монитору судью Рафаэля Шафеева, чтобы тот сам дал оценку эпизоду. Арбитр решил, что следует зафиксировать положение «вне игры» у Луиса Энрике, о чем и объявил на 87-й минуте, отменив взятие ворот.
Момент сложный для восприятия. С одной стороны, выглядело так, что мяч летел долго, у вратаря было достаточно времени и возможностей подстроиться и нанести по нему удар. При этом Луис Энрике находился достаточно далеко от Ятимова, чтобы оказать на него существенное влияние. И проблема голкипера, что он поскользнулся и неудачно пробил головой.
С другой стороны, в зарубежных турнирах и в нашем футболе были моменты, когда мяч летел по воздуху, в него пытался сыграть головой защитник, после чего он отлетал к нападающему. И очень часто действие защитника считалось неконтролируемым.
Полагаю, что и здесь мнения разделятся. Хотя по-футбольному хотелось бы, чтобы при сомнении голы засчитывались бы. Придется выяснять, что считают руководители наших судей, или ждать их публичной оценки. И ориентироваться на нее в дальнейшем.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0