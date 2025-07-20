«Зенит» — «Ростов»: почему не засчитан третий гол петербуржцев?

На 83-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (2:1) сине-бело-голубые в третий раз поразили ворота соперника, однако примерно через четыре минуты этот гол был отменен.

Судейская бригада потратила сравнительно много времени, изучая офсайдную ситуацию. Видеоассистенты Виталий Мешков и Роман Галимов начертили виртуальные офсайдные линии, определив, что Луис Энрике в момент паса оказался за линией офсайда.

А дальше следовало понять, контролируемо ли сыграл вратарь «Ростова» Рустам Ятимов в мяч, которым чуть позже завладел нападающий зенитовцев.

Именно потому пришлось пригласить к монитору судью Рафаэля Шафеева, чтобы тот сам дал оценку эпизоду. Арбитр решил, что следует зафиксировать положение «вне игры» у Луиса Энрике, о чем и объявил на 87-й минуте, отменив взятие ворот.

Момент сложный для восприятия. С одной стороны, выглядело так, что мяч летел долго, у вратаря было достаточно времени и возможностей подстроиться и нанести по нему удар. При этом Луис Энрике находился достаточно далеко от Ятимова, чтобы оказать на него существенное влияние. И проблема голкипера, что он поскользнулся и неудачно пробил головой.

С другой стороны, в зарубежных турнирах и в нашем футболе были моменты, когда мяч летел по воздуху, в него пытался сыграть головой защитник, после чего он отлетал к нападающему. И очень часто действие защитника считалось неконтролируемым.

Полагаю, что и здесь мнения разделятся. Хотя по-футбольному хотелось бы, чтобы при сомнении голы засчитывались бы. Придется выяснять, что считают руководители наших судей, или ждать их публичной оценки. И ориентироваться на нее в дальнейшем.