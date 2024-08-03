Полузащитник «Ростова» Байрамян о поражении «Зениту»: «Уровень футболистов решил исход игры»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в комментарии для «СЭ» объяснил поражение своей команды в матче с «Зенитом» (0:5) в рамках 3-го тура РПЛ.

— Что сегодня не получилось у «Ростова»? Почему такой крупный счет?

— Начали нормально, но уровень игроков «Зенита» решил исход этой игры. Они забили пару мячей за 5-10 минут, а в Петербурге после этого очень трудно. Начинаешь раскрываться, а они грамотно обороняются и выходят в опасные и результативные контратаки. Поэтому они еще несколько голов забили. К сожалению, сегодня так.

— Ты сказал про индивидуальный класс игроков «Зенита». Это скорее относится к одному футболисту — Глушенкову?

— Нет, не только. Он молодец, все мы сейчас восхищаемся и видим, в какой он форме. Дай бог, чтобы он только рос вверх. Я этого всем желаю! А так помимо него у «Зенита» и те, кто на поле и на замену выходят — индивидуально сильные. Они могут решить эпизод и сделать разницу.

«Зенит» набрал 9 очков и снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».