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Сегодня, 21:30

Педро: «Надеюсь в этом сезоне забить много голов»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Педро в комментарии для «СЭ» поделился своими планами на новый сезон РПЛ.

— Ты забил три мяча в трех играх чемпионата. Какова цель на сезон?

— Я надеюсь забить много голов. Слава Богу, я использую все шансы, которые получаю. Надеюсь, что у меня будет еще больше возможностей для того, чтобы завершать атаки и рассчитываю забить еще много голов в сезоне.

— Что думаешь о Максиме Глушенкове? У него уже шесть голов в чемпионате.

— Он очень хороший игрок. Я не знал о нем раньше, но по тому, что я вижу на тренировках и матчах, думаю, что он отличный игрок. Он забивает много, очень помогает команде. Прекрасный футболист!

В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» победил «Ростов» — 5:0. Команда Сергея Семака набрала 9 очков и снова возглавила таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице.

ФК Зенит
Максим Глушенков
Педро (Зенит)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
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