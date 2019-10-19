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«Зенит» — «Ростов»: Дзюба сделал хет-трик

20:46
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба реализовал пенальти в матче 13-го тура чемпионата России с «Ростовом». Защитник гостей сфолил на 31-летнем игроке, и сам пострадавший реализовал пенальти, оформив хет-трик. Первую попытку Дзюба не реализовал, однако арбитр матча Сергей Карасев попросил его перебить.

Зенит — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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