Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил гол в ворота «Ростова» в матче 13-го тура чемпионата России и довел счет до крупного — 3:0.

Артем Дзюба получил мяч в штрафной и в одно касание сбросил его на Азмуна. Иранец догнал мяч на углу вратарской и нанес удар с близкого расстония. Голкипер «Ростова» Егор Бабурин не стал выходить из ворот и не успел среагировать на удар.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр