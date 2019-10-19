«Зенит» — «Ростов»: Азмун довел счет до крупного в концовке первого тайма
19:50
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил гол в ворота «Ростова» в матче 13-го тура чемпионата России и довел счет до крупного — 3:0.
Артем Дзюба получил мяч в штрафной и в одно касание сбросил его на Азмуна. Иранец догнал мяч на углу вратарской и нанес удар с близкого расстония. Голкипер «Ростова» Егор Бабурин не стал выходить из ворот и не успел среагировать на удар.
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