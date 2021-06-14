«Зенит» проведет товарищеский матч с «Шальке» в рамках летних сборов
12:45
«Зенит» проведет товарищеский матч с «Шальке», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Встреча состоится 3 июля во время предсезонного сбора «Зенита» в Австрии.
«Зенит» сыграет товарищеский матч с «Шальке-04» на «Газпром» — тренировочных сборах в Австрии.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) June 14, 2021
Подробности: https://t.co/Zczn9w7lLi pic.twitter.com/zYiZxOCe8t
«Зенит» и «Шальке» дважды проводили товарищеские матчи. В январе 2007 года немецкая команда выиграла встречу на своем поле со счетом 2:1, в ноябре 2018 года «Зенит» победил с таким же счетом в Санкт-Петербурге.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-06-14-gazprom-trenirovochnye-sbory-v-avstrii-zenit-provedet-tovarishcheskiy-match-s-shalke-04.htm
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