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«Зенит» проведет товарищеский матч с «Шальке» в рамках летних сборов

12:45
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«Зенит» проведет товарищеский матч с «Шальке», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Встреча состоится 3 июля во время предсезонного сбора «Зенита» в Австрии.

«Зенит» и «Шальке» дважды проводили товарищеские матчи. В январе 2007 года немецкая команда выиграла встречу на своем поле со счетом 2:1, в ноябре 2018 года «Зенит» победил с таким же счетом в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-06-14-gazprom-trenirovochnye-sbory-v-avstrii-zenit-provedet-tovarishcheskiy-match-s-shalke-04.htm

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Иван Торопцев все материалы автора
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