«Зенит» проведет товарищеский матч с «Шальке» в рамках летних сборов

«Зенит» проведет товарищеский матч с «Шальке», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Встреча состоится 3 июля во время предсезонного сбора «Зенита» в Австрии.

«Зенит» сыграет товарищеский матч с «Шальке-04» на «Газпром» — тренировочных сборах в Австрии.



Подробности: https://t.co/Zczn9w7lLi pic.twitter.com/zYiZxOCe8t — ФК «Зенит» (@zenit_spb) June 14, 2021

«Зенит» и «Шальке» дважды проводили товарищеские матчи. В январе 2007 года немецкая команда выиграла встречу на своем поле со счетом 2:1, в ноябре 2018 года «Зенит» победил с таким же счетом в Санкт-Петербурге.