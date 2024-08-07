«Зенит» продлил контракт с Алипом до 2028 года

«Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Нуралы Алипом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28.

Предыдущий контракт истекал летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего казахстанца в 3 миллиона евро.

Алип выступает за «Зенит» с 2022 года. Он провел за российский клуб 64 матча и забил 1 гол.