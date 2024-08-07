Карвальо о словах Газзаева: «Кто я такой, чтобы перечить нашему величайшему тренеру? Я не очень-то ел, но много пил колу...»

Экс-футболист ЦСКА Даниэл Карвальо в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова бывшего главного тренера армейцев Валерия Газзаева.

Ранее Газзаев в интервью «СЭ» к своему 70-летию заявил, что бразилец не смог стать игроком мирового уровня, потому что «очень любил покушать».

«Кто я такой, чтобы перечить нашему величайшему тренеру? Я не очень-то ел, но много пил колу...Надеюсь, наш тренер проживет еще много лет и будет очень счастлив в эту особую дату», — сказал Карвальо «СЭ».

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год. Всего за московский клуб он провел 140 матчей, забил 26 мячей и отдал 45 результативных передач.