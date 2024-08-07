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Сегодня, 15:25

Источник: «Наполи» интересовался Сперцяном

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Наполи» проявлял интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, сообщает Metaratings.

По информации источника, неаполитанцы готовы были подписать 24-летнего игрока сборной Армении, но только в случае продажи нескольких игроков. Сообщается, что Сперцян, скорее всего, останется в «Краснодаре» минимум до зимы.

В текущем сезоне полузащитник провел за «быков» 5 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сперцяна в 20 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Наполи
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Ростов – Рубин
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Локомотив – Динамо Мх
 - : -
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Зенит – Динамо
 - : -
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 - : -
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