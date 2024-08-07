Источник: «Наполи» интересовался Сперцяном

«Наполи» проявлял интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, сообщает Metaratings.

По информации источника, неаполитанцы готовы были подписать 24-летнего игрока сборной Армении, но только в случае продажи нескольких игроков. Сообщается, что Сперцян, скорее всего, останется в «Краснодаре» минимум до зимы.

В текущем сезоне полузащитник провел за «быков» 5 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сперцяна в 20 миллионов евро.