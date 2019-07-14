"Зенит" продлил контракт с АК "Россия"

Перед матчем 1-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и "Тамбовом" генеральный директор клуба Александр Медведев и генеральный директор АК "Россия" Сергей Александровский подписали новое соглашение. Стороны уже сотрудничают пять лет, за это время "Зенит" преодолел на самолете авиакомпании 723 тысячи километров и посетил 55 городов.

– Авиакомпания "Россия" зарекомендовала себя с лучшей стороны, – отметил Медведев. – Футбольные боги сделали именно так, что о чемпионстве в прошлом сезоне мы узнали, находясь в самолете. Это было очень красиво. Имея такого надежного перевозчика, мы будем летать туда, куда надо. Надеюсь, мы вместе прилетим к новым победам. (Гоша Чернов)

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