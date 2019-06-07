"Зенит" предложит Анюкову перейти на тренерскую работу

Руководство "Зенита" не намерено продлевать контракт в качестве игрока с 36-летним защитником Александром Анюковым. Действующий договор футболиста заканчивается 30 июня этого года. При этом, по данным "СЭ", ветерану будет предложена должность тренера в клубной системе петербуржцев.

Анюков перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов" в июле 2005 года. За это время он провел в составе команды 417 официальных матчей, забил 13 голов, пять раз становился чемпионом России, дважды брал Кубок страны, четырежды – национальной Суперкубок. В 2008 году Александр стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы. (Вячеслав Короткин)