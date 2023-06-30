Хавбек «Сочи» Коваленко подписал пятилетний контракт с «Зенитом»
Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко 30 июня стал игроком «Зенита». Официально об этом будет объявлено в ближайшее время, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, питерский клуб заплатит сочинцам за 19-летнего игрока 200 миллионов рублей отступных. Контракт хавбека с «Зенитом» рассчитан на пять лет.
В минувшем сезоне Коваленко играл в аренде за «Крылья Советов». В клубе он провел 30 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,8 миллиона евро.
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13
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14
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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