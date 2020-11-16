«Зенит» не планирует продавать Дзюбу

Как выяснил «СЭ», «Зенит» не рассматривает вариант с продажей форварда Артема Дзюбы. В клубе даже не допускают такую возможность.

32-летний форвард полгода назад заключил новый контракт с сине-бело-голубыми до 2022 года (с возможностью продления еще на сезон), и в Петербурге рассчитывают, что футболист отработает его до конца.

7 ноября, за день до матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара», в интернете появилось видео интимного содержания с участием Дзюбы. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил его из заявки команды на ноябрьские матчи, для того чтобы оградить самого игрока и команду от негатива.

В матче «Зенита» против «Краснодара» капитаном хозяев вместо Дзюбы выступил защитник Деян Ловрен. (Вячеслав Короткин)