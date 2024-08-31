«Зенит» нанес 8 ударов в створ в первом тайме матча против «Пари НН»

«Зенит» нанес 8 ударов в створ ворот «Пари НН» в матче седьмого тура РПЛ — 1:0.

Этот показатель стал лучшим для команды Сергея Семака с октября 2022 года, сообщает Opta Sports. Тогда «Зенит» нанес 8 ударов за первый тайм в матче против «Сочи».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Зенит».