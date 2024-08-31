«Спартак» — «Рубин»: Барко, Угальде и Даку начнут матч с первых минут

«Спартак» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ.

Встреча состоится в субботу, 31 августа, в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Игра начнется в 19:45 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Зобнин, Литвинов, Умяров, Денисов, Медина, Бонгонда, Барко, Угальде.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Рахмоналиев, Иву, Чумич, Даку.

Перед началом встречи красно-белые идут на шестом месте в таблице чемпионата России, набрав 11 очков. Казанцы располагаются на седьмой строчке с десятью баллами.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».