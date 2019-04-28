"Зенит" и "Крылья Советов" назвали стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ.
Стартовый состав "Зенита": Лунев – Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков – Нобоа, Оздоев, Ригони – Дриусси, Дзюба, Азмун.
Стартовый состав "Крыльев": Рыжиков – Денисов, Бурлак, Зотов, Самарджич, Шишкин – Ткачук, Ананидзе, Мохаммед, Зиньковский – Шейдаев.
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