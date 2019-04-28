Каким должен быть лимит на легионеров в РПЛ?

В заявке - 8 + 17 россиян В заявке - 7 + 18 россиян В заявке - 10 + 15 россиян На поле - 6 + 5 россиян На поле - 7 + 4 россиянина Отмените лимит!