«Зенит» — «Динамо»: правильно ли назначен пенальти?
На 31-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Динамо» ошибся арбитр Сергей Иванов — с той позиции, на которой он находился, судья не увидел, что Сергей Паршивлюк нарушил правила в борьбе с Дугласом Сантосом. Динамовский защитник совершил прыжок в направлении соперника и угодил ему шипами в область ахиллова сухожилия левой ноги. Где в тот момент находился мяч, не имеет значения. Главное, что он был в игре, а не за пределами поля.
В действия судьи вмешались видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди. В течение двух минут была проведена проверка и просмотр видеозаписи самим Ивановым — и был правильно назначен 11-метровый удар, а Паршивлюк получил желтую карточку.(Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю