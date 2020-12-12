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«Зенит» — «Динамо»: правильно ли назначен пенальти?

20:12
12 декабря. Санкт-Петербург. Момент с назначением пенальти в ворота «Динамо». 12 декабря. Санкт-Петербург. Момент с назначением пенальти в ворота «Динамо». 12 декабря. Санкт-Петербург. Момент с назначением пенальти в ворота «Динамо».
12 декабря. Санкт-Петербург. Момент с назначением пенальти в ворота «Динамо».
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На 31-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Динамо» ошибся арбитр Сергей Иванов — с той позиции, на которой он находился, судья не увидел, что Сергей Паршивлюк нарушил правила в борьбе с Дугласом Сантосом. Динамовский защитник совершил прыжок в направлении соперника и угодил ему шипами в область ахиллова сухожилия левой ноги. Где в тот момент находился мяч, не имеет значения. Главное, что он был в игре, а не за пределами поля.

12 декабря. Санкт-Петербург. Момент с назначением пенальти в ворота "Динамо".
12 декабря. Санкт-Петербург. Момент с назначением пенальти в ворота «Динамо».

В действия судьи вмешались видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди. В течение двух минут была проведена проверка и просмотр видеозаписи самим Ивановым — и был правильно назначен 11-метровый удар, а Паршивлюк получил желтую карточку.(Александр Бобров)

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