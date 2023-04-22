«Зенит» — «Динамо»: Фомин отыграл один мяч

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин забил на 80-й минуте матча с «Зенитом» в 24-м туре РПЛ — 1:2.

Эли Даса справа сделал пас на Фомина и Даниил от линии штрафной исполнил удар в дальний угол ворот.