«Зенит» — «Динамо»: Фомин отыграл один мяч
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин забил на 80-й минуте матча с «Зенитом» в 24-м туре РПЛ — 1:2.
Эли Даса справа сделал пас на Фомина и Даниил от линии штрафной исполнил удар в дальний угол ворот.
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|14:00
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Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
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Факел – Оренбург
|1 : 3
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|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
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|
Пари НН – Кр. Советов
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|23.04
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|
Ахмат – Сочи
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ЦСКА – Локомотив
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