"Зенит" – ЦСКА: Васин и Дивеев выйдут с первых минут в составе армейцев

ЦСКА назвал стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата России против "Зенита", информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге сегодня, 12 мая, начало – в 19.00 (мск).

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, Васин, Дивеев, Бекао – Ахметов, Бистрович, Обляков, Бийол, Влашич – Чалов.

ЦСКА с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" с 58 баллами располагается на первой строчке.

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