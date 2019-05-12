"Зенит" – ЦСКА: Шатов в старте хозяев

"Зенит" назвал стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата России против ЦСКА, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге сегодня, 12 мая, начало – в 19.00 (мск).

Стартовый состав "Зенита": Лунев – Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков – Оздоев, Барриос, Шатов – Дриусси, Дзюба, Азмун.

ЦСКА с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" с 58 баллами располагается на первой строчке.

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