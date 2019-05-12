19:40 | Футбол — РПЛ

"Зенит" – ЦСКА: Обляков открыл счет в матче

0
Обсудить

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счет в матче 28-го тура чемпионата России против "Зенита". 20-летний российский футболист забил гол на 30-й минуте встречи.

Хавбек армейцев Никола Влашич на фланге покатил на забежавшего защитника Мариу Фернандеса, тот прострелил, и Обляков почти с линии вратарской засадил мяч под перекладину.

 

Зенит – ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

ЦСКА попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 28-й тур. "Зенит" – ЦСКА и другие игры
Материалы других СМИ