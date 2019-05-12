"Зенит" – ЦСКА: Обляков открыл счет в матче

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счет в матче 28-го тура чемпионата России против "Зенита". 20-летний российский футболист забил гол на 30-й минуте встречи.
Хавбек армейцев Никола Влашич на фланге покатил на забежавшего защитника Мариу Фернандеса, тот прострелил, и Обляков почти с линии вратарской засадил мяч под перекладину.
✌🏻 Второй гол Ивана Облякова в текущем сезоне РПЛ!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 12 мая 2019 г.
📺 #ЗенитЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
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