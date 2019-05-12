"Зенит" – ЦСКА: Обляков открыл счет в матче

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счет в матче 28-го тура чемпионата России против "Зенита". 20-летний российский футболист забил гол на 30-й минуте встречи.

Хавбек армейцев Никола Влашич на фланге покатил на забежавшего защитника Мариу Фернандеса, тот прострелил, и Обляков почти с линии вратарской засадил мяч под перекладину.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр