"Зенит" – ЦСКА: Дриусси сравнял счет в игре

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси забил гол на 38-й минуте матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА. Встреча проходит в Санкт-Петербурге.

Дриусси сыграл в стенку с форвардом Артемом Дзюбой, 23-летний аргентинец вошел в штрафную армейцев и ювелирно низом послал мяч в дальний угол.

Отметим, что на 43-й минуте игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поменял хавбека Яку Бийола на форварда Абеля Эрнандеса.

"Зенит" – ЦСКА: чемпионат России, онлайн-трансляция, 28-й тур.

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