«Зенит» — «Арсенал»: составы команд. Дзюба — с первых минут против бывшего клуба
17:20
Стали известны составы «Зенита» и «Арсенала» на матч 7-го тура Тинькофф-РПЛ. В атаке хозяев появится капитан команды Артем Дзюба, ранее выступавший за туляков на правах аренды.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Круговой, Барриос, Оздоев, Мостовой, Малком, Дзюба, Азмун.
Запасные — Васютин, Одоевский, Терентьев, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Ригони, Шамкин.
«Арсенал»: Нигматуллин, Бауэр, Бурлак, Беляев, Костадинов, Ткачев, Э. Кангва, К. Кангва, Хлусевич, Громыко, Ковалев.
Запасные — Левашов, Шамов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Довбня, Сокол, Пантелеев, Аджоев, Минаев.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи