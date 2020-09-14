Стали известны составы «Зенита» и «Арсенала» на матч 7-го тура Тинькофф-РПЛ. В атаке хозяев появится капитан команды Артем Дзюба, ранее выступавший за туляков на правах аренды.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Круговой, Барриос, Оздоев, Мостовой, Малком, Дзюба, Азмун.

Запасные — Васютин, Одоевский, Терентьев, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Ригони, Шамкин.

«Арсенал»: Нигматуллин, Бауэр, Бурлак, Беляев, Костадинов, Ткачев, Э. Кангва, К. Кангва, Хлусевич, Громыко, Ковалев.

Запасные — Левашов, Шамов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Довбня, Сокол, Пантелеев, Аджоев, Минаев.

Трансляция матча «Зенит» — «Арсенал»