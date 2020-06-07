Зелимхан Бакаев рассказал о своем первом дне тренировок после карантина из-за коронавируса

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев подчеркнул, что очень сильно скучал по тренировкам.

В воскресенье 23-летний хавбек присоединился к команде после карантина — на этой неделе он сдал два отрицательных теста на коронавирус в промежутке 24 часов, что говорит о его полном выздоровлении. О наличии у футболиста вирус стало известно 23 мая.

— Сегодня был первый день тренировок после очень долгой паузы. Оказывается, я даже не подозревал, насколько сильно скучал по всему этому. Пользуясь случаем, хотел бы выразить слова благодарности всем, кто поддерживал меня и ждал возвращения!

Обещаю приложить все усилия для того, что бы оправдать ваши ожидания. Всем спасибо! — написал Бакаев в Instagram.