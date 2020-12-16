Нападающий «Локомотива» Зе Луиш сдал отрицательный тест на коронавирус. Завтра нападающий будет прооперирован, сообщил в Twitter пресс-атташе «Локомотива» Кирилл Брейдо.

Ранее появлялась информация, что форвард заразился коонавирусом. Болезнь отложила бы операцию по поводу перелома стопы, что, в свою очередь, отодвинуло бы сроки восстановления.

В составе железнодорожников он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забив один мяч и отдав три голевые передачи.