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Зе Луиш сдал отрицательный тест на коронавирус. Завтра нападающий будет прооперирован

20:29
Зе Луиш. Фото ФК «Локомотив».
Зе Луиш. Фото ФК «Локомотив».
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Нападающий «Локомотива» Зе Луиш сдал отрицательный тест на коронавирус. Завтра нападающий будет прооперирован, сообщил в Twitter пресс-атташе «Локомотива» Кирилл Брейдо.

Ранее появлялась информация, что форвард заразился коонавирусом. Болезнь отложила бы операцию по поводу перелома стопы, что, в свою очередь, отодвинуло бы сроки восстановления.

В составе железнодорожников он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забив один мяч и отдав три голевые передачи.

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