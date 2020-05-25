Завтра ЦСКА может получить разрешение на тренировки в Ватутинках

Как стало известно «СЭ», завтра, 26 мая, столичные власти могут выдать ЦСКА разрешение на использование базы в Ватутинках для проведения тренировок на открытом воздухе. Армейский комплекс находится в Новой Москве, для заезда и групповых занятий на его территории требуется получить согласие мэрии.

Напомним, что ранее руководство Московской области дало добро на работу на своих загородных базах трем другим клубам РПЛ — «Локомотиву», «Динамо» и «Спартаку». Таким образом, после выполнения требований Роспотребнадзора железнодорожники, бело-голубые и красно-белые смогли заехать в Баковку, Новогорск и Тарасовку соответственно.

Турнир в премьер-лиге прерван 17 марта. 15 мая исполком РФС постановил, что чемпионат возобновится 21 июня, а завершится 22 июля. Будет доигран и Кубок России. (Вячеслав Короткин)