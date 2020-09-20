Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Рубином» (2:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ похвалил команду за самоотдачу.

— Как вам сегодняшний матч?

— Это очень хорошая игра. Мы потерпели, хочу сказать большое спасибо болельщикам. Они придают импульс команде вне зависимости от того, где мы находимся. Сегодня эта поддержка дала силы ребятам. Также хочу отметить хорошую работу тренерского штаба и всей команды. Это наша общая победа, надо порадоваться. Мы заработали три очка, сегодня была важна самоотдача. Мы заслужили эту победу.

— Специалисты говорили, что «Спартак» неплохо сыграл в дерби, хоть и проиграл. Сегодня во втором тайме команда была прижата к воротам, но выиграла и даже не пропустила. В чем тут закономерность?

— Самоотдача у команды запредельная. Все делают всё правильно, от этого приходит триумф. А дерби уже позади, это история, которая остается для анализа специалистов. Сегодня радуемся, а уже завтра начинаем подготовку к «Тамбову». (Артем Калинин)