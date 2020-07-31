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Заседание по пересмотру апелляции Кокорина и Мамаева перенесено

12:00
Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины. Фото "СЭ"
Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины. Фото "СЭ"
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Заседание по пересмотру апелляционного приговора форварда Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева в Мосгорсуде было перенесено на 3 августа.

С октября 2018 года до сентября 2019-го Кокорин находился под арестом и в колонии после громкого дела с двумя драками в центре Москвы в компании брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и его друга, экс-футболиста Александра Протасовицкого. (Севастиан Терлецкий)

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