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Защитник «Урала» Герасимов: «Дзюба помясистее будет, чем Комличенко»

01:28
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Урала» Алексей Герасимов после матча восьмого тура Тинькофф чемпионата России с «Зенитом» (1:1) сравнил Артема Дзюбу и Николая Комличенко.

— В одном из интервью ты сказал, что сложнее всего тебе было играть с Комличенко. Сегодня ты успешно действовал с Дзюбой и Азмуном. Что ты можешь сказать по этим противостояниям?

— Дзюба и Азмун немного отличаются габаритами. С Дзюбой было посложнее бороться. Если брать Артема и Комличенко, то Дзюба, мне кажется, все равно помясистее будет (улыбается — Прим. ФК «Урал»).

— Ты сейчас шел хромая. Расскажи, что случилось?

— В одном эпизоде я накрывал Азмуна и в момент, когда он бил, вскользь попал мне по голеностопу. Может быть, ушиб — пока побаливает. Завтра будет видно, но в целом нормально себя чувствую, — цитирует футболиста официальный сайт «Урала».

В составе «Урала» отличился Андрей Панюков. У «Зенита» забил Артем Дзюба.

Урал — Зенит

Дополнительная информация:

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/aleksej-gerasimov-spasibo-bolelshhikam-chto-prishli-podderzhali-nas

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