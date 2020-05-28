Защитник «Уфы» Неделчару может продолжить карьеру в Германии
20:25
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об интересе иностранных клубов к защитнику Йонуцу Неделчару.
— «Удинезе» и «Рома» интересовались Неделчару. Первые были настойчивы. Мы не сошлись по времени, деньгам и другим определенным моментам. По нему есть предложения, очень активные из бундеслиги. Наверное, он будет прогрессировать не с нами уже, — сказал Газизов во время прямого эфира с комментатором Геннадием Орловым во «ВКонтакте».
В сезоне-2019/20 24-летний Неделчару провел 22 матча за уфимцев и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://vk.com/gso?z=video-154433211_456239262%2Fbce5ed002538ebebbe%2Fpl_wall_-154433211
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