Ташуев о матче «Динамо» — «Спартак»: «Ни одна из команд не заслуживала поражения»

Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 8-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (2:2).

«Смотрибельный футбол. Команды были заточены на атакующий футбол. Много моментов, интересных комбинаций, а результат закономерен. Ни одна из команд не заслуживала поражения», — сказал Ташуев «СЭ».

«Динамо» набрало 9 очков и занимает 8-е место в таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина 21 сентября сыграет в гостях с «Оренбургом» в 9-м туре чемпионата России.

«Спартак» набрал 12 очков и располагается на 7-й строчке. 21 сентября команда Деяна Станковича примет «Крылья Советов» в 9-м туре.