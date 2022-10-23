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Сегодня, 12:40

Булыкин уверен, что «Спартак» легко обыграет «Химки»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, чего ждет от матча 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Химками».

«Преимущество у «Спартака». Они фавориты, думаю, легко разберутся с «Химками». Играют дома, порадуют своих болельщиков и должны крупно обыграть «Химки». Есть ли улучшения у «Химок» после прихода Гогниева? Я пока этого не вижу. Посмотрим, что будет после зимней паузы. Если его оставят в клубе», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 мск.

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Химки» идут 15-ми (9 очков)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Дмитрий Булыкин
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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