Мойзес: «ЦСКА подойдет во всеоружии к игре со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Мойзес оценил важность матча со «Спартаком» в 26-м туре чемпионата России. Игра состоится в субботу, 26 апреля.

— Насколько важен матч со «Спартаком»?

— Конечно, это дерби, совершенно отдельно взятый матч. Понятно, что обе команды воспринимают этот матч как суперважный, как суперфинал. Подойдем во всеоружии к этой игре. В субботу нам предстоит супер классико, мы приложим все для победы, настроены исключительно на положительный результат.

— Стоит ли быть поспокойнее в этот раз?

— Понятно, что прошлые игры были эмоциональны. Но это в прошлом. Действительно, некоторые эмоции зашкаливают. Но мы должны контролировать эмоции. Потому что болельщики хотят видеть красивый футбольный спектакль, когда приходят на стадион.

ЦСКА с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 50 баллами располагается на строчку выше.