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Сегодня, 12:05

Николич о словах Аршавина про тактику ЦСКА под Пьянича: «Я себе не позволяю комментировать то, что не знаю»

Александр Абустин
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич отреагировал на слова экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина о тактике армейцев.

— Аршавин сказал, что тактику ЦСКА специально перестроили под Пьянича, это так?

— Я думал, что первый вопрос будет про дерби. Зачем отвечать на комментарий другого человека? Уже давно не обращаю внимания на такое. Я себе не позволяю комментировать то, что не знаю. Перед нами дерби — самая важна и принципиальная игра. У нас неплохой отрезок. В последних 12 играх — 8 побед. Но можно и лучше, я сам максималист. Надо продолжать, сейчас очень тяжелый отрезок.

— Подготовка к дерби какая-то особенная?

— В целом, все как и всегда. Меняются только эмоции, но в тренировочном плане нет изменений.

— Пьянич будет готов к матчу против «Спартака»?

— Все должны быть готовы к игре против «Спартака». Включая Дивеева, Пьянича и Вильягру.

— Держите в голове турнирное положение?

— Нам нужен скромный и максималистский подход. Если такой подход, то получаются самые высокие цели.

ЦСКА сыграет против «Спартака» в 26-м туре чемпионата России в субботу, 26 апреля.

Армейцы с 48 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые с 50 баллами располагаются на строчку выше.

Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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