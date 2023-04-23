Карпин — о победе над «Уралом»: «Могли решить все вопросы еще в первом тайме»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Уралом» (3:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Какие итоги матча? Выиграли, и слава богу, — приводит пресс-служба клуба слова тренера. — Понятно, что хочется набирать очки в концовке чемпионата. На игру уже меньше внимания уделяется, но минут 70 был доволен и игрой, и результатом. Первый тайм особенно понравился. Думаю, что в первом тайме могли забивать больше и решать все вопросы».

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков за 24 тура. «Урал» находится на 11-м месте с 25 очками.