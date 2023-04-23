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Сегодня, 18:32

Карпин — о победе над «Уралом»: «Могли решить все вопросы еще в первом тайме»

Мария Гусева
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Уралом» (3:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Какие итоги матча? Выиграли, и слава богу, — приводит пресс-служба клуба слова тренера. — Понятно, что хочется набирать очки в концовке чемпионата. На игру уже меньше внимания уделяется, но минут 70 был доволен и игрой, и результатом. Первый тайм особенно понравился. Думаю, что в первом тайме могли забивать больше и решать все вопросы».

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков за 24 тура. «Урал» находится на 11-м месте с 25 очками.

Источник: https://t.me/fcrostov_official/13251
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
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РПЛ: «Зенит» победил «Динамо», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи 24-го тура

Хусаинов считает, что арбитр Галимов допустил три ошибки в пользу «Пари НН» в матче с «Крыльями»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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